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Не хватает лебедей из шин: сети разгневал бетонный "подарок" к 8 марта на Майдане в Киеве

четверг, 05 марта 2020, 17:55
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Фото: Александр Марущак/Сегодня

В среду, 4 марта, на Майдане Незалежности в Киеве появились гигантские подснежники, которые "высадили" на клумбе, где ранее находилась фотозона "I love Kyiv".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

Их установили сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района. Рабочие выставляли цветы-гиганты на клумбе под присмотром дизайнера от КП СЗН Шевченковского района. Посредине установлен самый большой цветок, а вокруг него – еще семь поменьше.

"Мы монтируем новую фотозону, которую дарим всем киевлянкам и гостям столицы к празднику весны – 8-го марта. Подходы к фотозоне вымостим мраморной крошкой. Наши подснежники сделаны из бетона. Но, не волнуйтесь, закрепляем их надежно, не упадут. Все будет безопасно. Перед ними высадим тюльпаны и гиацинты, если это будет вписываться в общую композицию", – рассказали в КП СЗН Шевченковского района.

Но старания коммунальщиков не пришлись по душе пользователям сети. Они не упустили возможность высказать свое "фе" по этому поводу.

"Раньше лебеди из шин были девиацией. Теперь они получили институциональный статус. Все, у них есть дизайнер и он работает на город. И *рет за зарплату - без согласования вообще ни с кем. Но это фигня - он *рет это за наши с вами деньги, за деньги города. За деньги всех тех, кто рассказывал мне, что не надо обращать внимания, пройдет месяц и солнышко само развалится, это же народное творчество и бесплатно. Так происходит везде. Если ты зубами не держишься за норму, она сползает - как повязка с головы на ногу в том анекдоте. И возникает другая норма", - написала на своей Facebook-странице Зоя Звиняцковская.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве заметили странную пристройку на многоэтажке.

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