Киев остановился в серьезных пробках: на каких улицах не проехать

Киев во вторник, 10 марта, сковали масштабные пробки, водителям было трудно проехать как в центре города, так и на окраинах.

Об этом сообщает "Апостроф".

Так, пробки сковали проспекты Академика Палладина, Победы, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, Голосеевский, Воздухофлотский, улицы Вадима Гетьмана, Борщаговскую, а также Кольцевую дорогу.

Похожая ситуация наблюдалась на улицах Юрия Ильенко, Щусева, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской и проспекте Степана Бандеры.

В центре трудно было проехать по бульварам Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицам Саксаганского, Жилянской, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкой, а еще по Петровской аллеей, Набережному шоссе.

Пробки сковали и Северный, Гаванский и мост Патона. А на левом берегу такая ситуация наблюдалась на проспектах Бажана, Соборности, Броварском, Освободителей, улицах Братиславской и Кубанской Украины, а еще на Дарницком шоссе.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове заметили наглых водителей, которые устроили пробку на тротуаре.