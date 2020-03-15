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Бывший премьер Украины попал в больницу в обессиленном состоянии

воскресенье, 15 марта 2020, 18:30
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Фото: Фото из открытых источников

В пятницу, 15 марта, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка срочно доставили в клинику "Борис" в Киеве в обессиленном состоянии и в медицинской маске.

Его пресс-секретарь Ольга Лапло опровергла наличие у политика вирусного заболевания, а тем более коронавируса COVID-19.

"Просьба не распространять панику и домыслы. В сетях появилась новость, что Арсения Яценюка увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания. Спасибо за заботу", – написала она.

Отметим, что Яценюка привезли в клинику на его личном автомобиле Toyota Sequoia, который припарковался к черному ходу медучреждения. Бывший премьер сидел на на переднем сидении.

Как сообщал "Апостроф", ранее коронавирус обнаружили у президента Бразилии Жаира Болсонару.

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