Житель Киева обнаружил в своей квартире жуткую находку: фото и видео

В воскресенье, 15 марта, в Киеве в одной из квартир жилого дома произошло убийство: на кухне квартиры, расположенной на четвертом этаже, нашли труп мужчины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Полицейские выяснили, что хозяин квартиры распивал алкоголь с женщиной, квартирантом и мужчиной из соседней квартиры. Потом владелец и дама пошли спать в комнату, а двое мужчин остались на кухне.

Спустя какое-то время они слышали конфликт, а после настала тишина. Когда хозяин квартиры вышел, то на кухне он увидел умершего соседа, а квартирант выбегал из нее. Его попытались догнать, но этого сделать не удалось.

На место вызвали медиков, но, к сожалению, им осталось лишь констатировать смерть мужчины, у которого обнаружили серьезную травму головы. Предварительно, это и стало причиной гибели.

Сейчас полицейские ищут мужчину, который сбежал из квартиры и может быть подозреваемым. Если его вину докажут, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в шкафу в квартире Киева нашли тела двух девушек.

Также в Киеве произошло убийство врача Андрея Сотника, которого не стало вечером в воскресенье, 2 февраля.