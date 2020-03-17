Брифинг властей Киева про условия карантина: онлайн трансляция

Во вторник, 17 марта в Киеве состоится онлайн пресс-брифинг по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Онлайн-трансляция брифинга начнется в 16:00, посмотреть трансляцию в режиме онлайн можно на Facebook-странице КГГА.

Для журналистов добавили, что до 15:00 можно прислать вопросы, которые интересуют, и во время брифинга спикеры дадут на них ответы.

Отметим, что в Киеве усилили ограничительные меры. В частности закрыли салоны красоты, супермаркеты, заведения общественного питания и другие.

Кроме того, правительство прекратило железнодорожное, авиа и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Также работу прекращают метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Напомним, что в Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них - студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая - туристка.