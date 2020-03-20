Что творится с транспортом у центрального вокзала в Киеве: эксклюзивные фото

В Киеве продолжается транспортный коллапс вследствие введенного карантина из-за вспышки коронавируса.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На железнодорожном вокзале столицы люди выстроились в огромные очереди. Все ждут транспорта, чтобы добраться до работы или по своим делам. Однако некоторые не следуют правилам и не надевают маски.

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Отметим, что такая картина наблюдается не только на вокзале. Например, утром 20 марта на улице Чернобыльская пассажиры выстроились в большие очереди, чтобы влезть в маршрутку. Правила не более 10 человек в салоне также не соблюдаются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на центральном железнодорожном вокзале люди злятся из-за трудностей передвижения городом в связи с карантином из-за вспышки коронавируса.