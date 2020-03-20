В Киеве провели яркую акцию солидарности с пострадавшей от коронавируса Италией: эксклюзивные фото и видео

В пятницу, 20 марта, в Киеве была проведена акция в поддержку Италии, где от коронавируса уже умерло более 4000 человек.

Фото и видео акции сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

В знак солидарности с Италией здание Киевской городской госадминистрации было подсвечено цветами итальянского флага. Также на Крещатике установили флаги Италии.

"Киев начал акцию в поддержку Италии. Мы получаем информацию от СМИ, насколько там сложная ситуация. Многие из вас могли увидеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Италии и Украины сегодня. Три вечера, с пятницы до воскресенья, здание мэрии подсветят цветами итальянского флага в поддержку тех людей, которые сейчас борются с этой опасной болезнью", - рассказал мэр Киева, Виталий Кличко.

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Напомним, за минувшие сутки в Италии умерли 627 человек, заразившихся коронавирусом Covid-19. Всего от коронавируса в Италии умерло 4032 человека.

Подробнее о пандемии коронавируса в мире читайте в материале "Апострофа": Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта.