RU  UA  EN

пятница, 20 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 марта

22:09
В Украине зарегистрировали сразу 10 новых случаев коронавируса: какая область под ударом
21:52
Соседям посоветовал изолироваться: появились подробности о заболевшем коронавирусом в Киеве
21:20
В Киеве провели яркую акцию солидарности с пострадавшей от коронавируса Италией: эксклюзивные фото и видео
20:51
Коронавирус пришел в две новые области Украины: сколько зараженных по состоянию на 20 марта
20:30
Под Киевом обнаружен еще один случай заражения коронавирусом
20:12
Первый зараженный коронавирусом во Львове: в Минздраве рассказали подробности
20:04
Блогер выстроил чудо-конструкции из домино и пригласил своих кошек все разрушить: видео Lime
19:14
В Киеве ввели режим чрезвычайной ситуации: что это значит
19:12
Больной коронавирусом князь Монако рассказал о первых симптомах инфекции Lime
18:51
Во Львове обнаружили первый случай коронавируса: что известно о заболевшем
18:35
Нашли виновного: суд в Киеве решил наказать "первого" нарушителя карантина
18:34
Все уже забыли о финале "Игры престолов", а Эмилия Кларк решилась на признание - говорит, разочарована Lime
Все новости

В Киеве провели яркую акцию солидарности с пострадавшей от коронавируса Италией: эксклюзивные фото и видео

пятница, 20 марта 2020, 21:20
переглянути новину українською

В пятницу, 20 марта, в Киеве была проведена акция в поддержку Италии, где от коронавируса уже умерло более 4000 человек.

Фото и видео акции сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

В знак солидарности с Италией здание Киевской городской госадминистрации было подсвечено цветами итальянского флага. Также на Крещатике установили флаги Италии.

"Киев начал акцию в поддержку Италии. Мы получаем информацию от СМИ, насколько там сложная ситуация. Многие из вас могли увидеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Италии и Украины сегодня. Три вечера, с пятницы до воскресенья, здание мэрии подсветят цветами итальянского флага в поддержку тех людей, которые сейчас борются с этой опасной болезнью", - рассказал мэр Киева, Виталий Кличко.

Украина италия солидарность дружба вирус КМДА Киев Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Украина италия солидарность дружба вирус КМДА Киев Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Украина италия солидарность дружба вирус КМДА Киев Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Украина италия солидарность дружба вирус КМДА Киев Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Украина италия солидарность дружба вирус КМДА Киев Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Украина италия акиця солидарности вирус КМДА Киев Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Украина италия акиця солидарности вирус КМДА Киев Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Украина Италия акиця солидарности вирус КМДА Киев Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Украина Италия акиця солидарности вирус КМДА Киев Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1

Напомним, за минувшие сутки в Италии умерли 627 человек, заразившихся коронавирусом Covid-19. Всего от коронавируса в Италии умерло 4032 человека.

Подробнее о пандемии коронавируса в мире читайте в материале "Апострофа": Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: