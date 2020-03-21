В Киеве произошла потасовка полиции с "лишними" пассажирами: инцидент попал на видео

В Киеве из-за введенного карантина и ограничений в работе общественного транспорта правоохранители следят за тем, чтобы в троллейбусах, трамваях и автобусах не пребывало одновременно более 10 пассажиров.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

При этом тех пассажиров, которые не хотят покидать транспорт по-хорошему, полиция выводит силой.

В частности, очевидцы засняли эпизод, как возле станции метро Лукьяновская дежурящие на остановках правоохранители силой выводили "лишних" пассажиров.

"Гасите кабанов", - комментирует происходящее автор видео.

Как сообщал "Апостроф", 20 марта в Киеве пассажир практически подрался с водителем маршрутки и выгнал его из автобуса за то, что он не разрешил зайти ему одиннадцатым в салон общественного транспорта, как того требуют правила карантина из-за коронавируса.