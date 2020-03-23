Без еды и воды: в Киеве студентов заперли на карантин в общежитии

В общежитии Киевского института музыки имени Р.М. Глиера, где жил парень с подозрением на коронавирус COVID-19, закрыли более полусотни студентов на карантин, ребята на несколько дней остались без еды и воды.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

"Студентов официально закрыли на карантин еще 17 марта. Их там более 50 человек. Дети были брошены на произвол судьбы - они на три дня остались без питания, только 20 марта силами бывшего студента университета Антона Соловьенко организовали сбор средств и закупили продукты и воду. Потому что у студентов даже воды не было и пришлось кипятить воду из-под крана", - рассказал преподаватель института Вячеслав Дедковский.

Он добавил, что при этом нормы карантина в общежитии не соблюдаются - нарушают их должностные лица. В частности, по словам Дедковского, в общежитии находятся вахтер, охранник, воспитатель и комендант, которые приходят туда на работу, находятся там и выходят, когда идут домой.

По словам одного из студентов, который остался на карантине в общежитии и попросил не называть его имени, утром 17 марта к ним пришли и сказали, что закрывают на карантин, и никто не сможет выходить. Сейчас студенты находятся на карантине 6-й день.

По словам студента, их попросили покинуть общежитие, еще когда больного студента госпитализировали, но часть студентов (по его словам, около 60 украинцев и два десятка иностранцев) не смогли поехать из-за работы, каких-то проблемы, или потому что у них не было куда ехать.

Парень рассказал, что они не ожидали, что их закроют, поэтому каких-то больших запасов продовольствия у них не было - в результате жители общежития остались фактически без пищи.

Студент отметил, что руководство ВУЗа никак их не поддержало в первые дни карантина. Но благодаря бывшему студенту института и другим волонтерам удалось собрать средства, тогда для жителей общежития закупили продукты и воду.

Сейчас, по словам юноши, руководство института также обещало помочь студентам.

А пока жители общежития могут общаться друг с другом, читают книги, смотрят фильмы и занимаются музыкой.

В целом, по словам студента, перед введением карантина из общежития забрали с температурой 6 человек. Все остальные жители чувствуют себя хорошо.

В то же время ректор университета Александр Злотник заверил журналистов, что проблема уже решена, студенты всем обеспечены, подозрения на коронавирус у госпитализированных не подтвердились, но карантин снимать не будут, чтобы обезопасить детей.

"На сегодня проблема уже решена. Питание и вода у студентов есть, уже больше, чем надо. Это обеспечили и студенты, и люди со стороны, и преподаватели собирали, и я давал, у них все есть на месяц вперед. А эти люди – двое парней, которых госпитализировали с подозрением – уже здоровы, диагноз у них не подтвердился. Но карантин я выдержу две недели, как надо. А потом снимем. И даже поможем студентам, заплатим за бензин, чтобы те, которые захотят поехать, смогли добраться домой", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", студенты в Беларуси объявили забастовку с требованием ввести карантин из-за угрозы коронавируса.