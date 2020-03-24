В Киеве вспыхнул мощный пожар: появились тревожные фото

На левобережье украинской столицы, где по решению местных властей введены жесткие ограничения на время карантина из-за распространения коронавируса, в воздух поднялись клубы дыма.

Фото пожара опубликовали очевидцы в соцсетях.

"В Киеве на левом берегу что-то горит. Но пока еще не шины", - подписал опубликованные снимки автор поста, намекая на предел терпения киевлян из-за жестких условий карантина, из-за которого, в частности, в городе не работает общественный транспорт.

Напомним, что в понедельник, 23 марта в Киеве вспыхнул пожар в торговом центре River Mall, который расположен в районе станции метро "Осокорки".

Как сообщал "Апостроф", ранее возле въезда в Киев со стороны Житомирской трассы неизвестные подожгли сухостой травы и тростника. В это время всегда рыбаки-браконьеры прочищают себе проход к рыбным местам на берегу здешних водоемов.