Под Киевом "рекордно" пьяная женщина на скорости протаранила фуру: жуткие фото с места

В понедельник, 30 марта, на трассе Киев - Вишневое произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, женщина, которая находилась за рулем автомобиля, пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не пострадала, однако другая женщина – пассажир авто, была госпитализирована в тяжелом состоянии.

"Женщина на мощном Ауди с 1,6 промилле, в 8 раз выше верхнего предела. Искалечила подругу и разбила авто о фуру… Напомним, на прямом и хорошем участке дороги пьяная женщина водитель автомобиля Audi не заметила огромную фуру Renault и врезалась в неё правой стороной, где как раз сидела пассажирка", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 29 марта, на оккупированной части Донбасса, неподалеку от города Шахтерск, произошла смертельная авария, погибли четыре человека.