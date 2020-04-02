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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Может стать людно: появились интересные фото с Майдана Независимости в Киеве

четверг, 02 апреля 2020, 21:12
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В Киеве в четверг, 2 апреля, несмотря на карантин, начали готовить к запуску фонтаны на Майдане Независимости.

Фото подготовительных работ сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На снимках видно, что рабочие готовят фонтаны к работе, при этом они без масок и находятся достаточно близко друг к другу ближе.

В условиях, когда украинцы и так неохотно соблюдают карантин, запуск фонтанов может привести к увеличению гуляющих на Майдане Независимости.

Как сообщал "Апостроф", в нескольких населенных пунктах Украины правоохранители приняли решение заблокировать проезд по причине высокой опасности заражения коронавирусом COVID-19.

Кроме того, с четверга, 2 апреля, городские власти закрывают Херсон на строгий карантин, окружив город блокпостами, из-за коронавируса в области.

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