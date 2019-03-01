РУС. | УКР.

пятница, 1 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

20:02
Скандал с техникой для ВСУ: Порошенко сделал резкое заявление, видео
19:34
На Закарпатье объявили о подозрении депутату, который организовывал "чемпионат" сепаратистов
19:29
Яценюк сделал важное заявление о "стене" на границе с Россией
19:27
ZIK опроверг обвинения в "тесном сотрудничестве" с администрацией Порошенко
19:22
Помощь из "Динамо" и "Шахтера": худший клуб чемпионата Украины усилился известными футболистами
19:05
Эксперт рассказал, почему объединение Гриценко и Садового ослабит Порошенко
18:59
В жутком ДТП в Ровно погиб руководитель организации ветеранов АТО
18:31
Опубликованы фото и фамилия бойца ВСУ, умершего от ранений в последний день зимы
18:27
​Украина получила новый крупный кредит: названа сумма и сроки погашения
18:18
Нардеп раскрыл схему финансирования Зеленского деньгами "Приватбанка"
18:12
Никогда не читаю по бумажке: Яценюк рассказал, как в ООН обманул агентов Путина
18:08
В "Реале" приняли громкое решение по одному из самых дорогих футболистов мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ZIK опроверг обвинения в "тесном сотрудничестве" с администрацией Порошенко

пятница, 01 марта 2019, 19:27

Телеканал ZIK опроверг обвинения в "тесном сотрудничестве" с Администрацией Президента Украины, которые появились в СМИ после эфира программы Vox Populi с первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте телеканала ZIK.

"Относительно упреков журналиста Алексея Братущака, который работал политическим обозревателем итогового еженедельника "Первые о главном. Детали" на ZIK, относительно "тесного сотрудничества" канала с Администрацией Президента Украины, то руководство ZIK удивляет, почему свою принципиальную позицию журналист решил продемонстрировать именно сейчас. А не тогда, когда Алексей только пришел на ZIK и каналу приписывали "продажу" Виктору Медведчуку. Или позже - Дмитрию Фирташу", - говорится в официальном комментарии от телеканала.

Неофициально на телеканале ZIK говорят, что коллектив удивлен неожиданным демаршем журналиста Братущака. По словам источника в редакции, коллеги восприняли поступок Алексея как "самопиар и попытку хайпануть на резонансной теме". Мол, Братущак давно собирался оставить редакцию по личным причинам, и теперь громким заявлением хочет привлечь к себе внимание потенциальных работодателей.

Как известно, это уже не первый случай за последние пару лет, когда сотрудники ZIK уходят с канала и делают громкие заявления о своем увольнении. Так было и с генпродюсером Галгисизом Гелдиевым, и с телеведущей Роксаной Руно и другими.

Как отмечается в пресс-релизе, в отношении коммерческого сотрудничества телеканала ZIK не только с Блоком Петра Порошенко, но и с другими политическими партиями, то размещение материалов предвыборной агитации осуществляется на основании соглашений с кандидатами на пост Президента Украины и обязательно осуществление предварительной оплаты использования эфира канала за счет средств избирательного фонда кандидата. Другого действующим законодательством не предусмотрено.

"Телеканал ZIK остается равноудаленным ко всем политическим силам. Для тех, кто вне эфирного "пула" тех или иных каналов из-за своей политической позиции, ZIK всегда остается открытым", - говорится в официальном ответе на обвинения в адрес редакционного коллектива.

Напомним, в четверг 28 февраля журналист Алексей Братущак написал в блоге на "УП", что принял решение уволиться с телеканала ZIK за якобы сотрудничество руководства канала с действующей властью.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ОбществоМедиа Тема:
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мы делаем ставку на классическую журналистику – Юрий Сугак

Как хвост виляет собакой: чем заканчиваются информационные войны в украинских реалиях

ТВ переходит на украинский язык: иглу России сломали, но есть несколько угроз

В Украине нашли средство против главного оружия Кремля на Донбассе, но есть нюанс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: