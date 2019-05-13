Дни электронных коммуникаций: эксперты обсудят будущее медиа в Украине

С 30 мая по 2 июня 2019 года в пригороде Киева пройдет третья международная конференция "Дни электронных коммуникаций Украины", сокращенно - ДЭК.

Об этом сообщается на сайте мероприятия, здесь же можно подать заявку на участие.

ДЭК - это площадка для обмена передовым опытом, идеями и бизнес-предложениями. Участники мероприятия: компании - лидеры рынка электронных коммуникаций, телеком и медиа, а также те, кто стремится ими стать. ДЭК основали независимые отраслевые объединения: Интернет ассоциация Украины, Ассоциация правообладателей и поставщиков контента и Латвийская ассоциация электронных коммуникаций, в том числе для объединения усилий участников индустрий в решении общих юридических, экономических и других насущных вопросов.

В ходе конференции будут оглашены новости о международном опыте и качественная аналитика о нишевых трендах, новейших технологических разработках, других бизнес-возможностях, конкурентных преимуществах их применения. По вечерам участники ДЭК отправляются на берег Киевского моря, чтобы обсудить услышанное и поделиться мнениями.

Место проведения мероприятия - гостиничный комплекс "Джинтама-Бриз" в селе Глебовка Вышгородского района Киевской области. Для членов ассоциаций, партнеров и первых участников предусмотрены специальные условия проживания.

Ключевой темой ДЭК-2019 станет цифровая трансформация, видение будущего индустрии, евроинтеграционное воздействие. Участники соберутся, чтобы узнать о прогнозах от глобальных и креативных игроков по модели форсайт, отследить тренды и обменяться мыслями относительно будущего, попытаться спрогнозировать новые направления дальнейшего развития. О своем видении современных трендов расскажут агенты глобального спутникового оператора "SES", "Huawei" лидера мобильной связи "Kиевстар", 1 + 1 Media, COSMONOVA | NET, также приглашены представители других известных компаний.





Председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко отметил, что рассмотрение конкретных кейсов внедрения технологий Интернета вещей и успешный опыт первопроходцев станет логическим продолжением основной темы мероприятия.

Особое внимание будет уделено вещам, которые должны лечь в основу успеха телекоммуникационных компаний и отрасли в целом: внедрение европейских стандартов в сфере телеком и медиа, цивилизованное рыночное ценообразование, справедливые правила доступа к инфраструктуре коммуникаций, защита авторского права и борьба с пиратством.

"Отдельным блоком программы предусмотрено рассмотрение вопросов развития рынка платного телевидения, его регулирование, налаживание партнерского взаимодействия провайдеров и правообладателей. Поговорим о новом проекте Закона Украины "О аудиовизуальных услугах", определим общие предложения", - отметила Наталья Клитна, председатель правления Ассоциации правообладателей и поставщиков контента.

ДЭК предложит участникам множество площадок для общения, networking и тематические вечеринки. Одна из них - Lock & Key-party - пройдет под тегом "против блокирования ресурсов в сети Интернет".

Программа мероприятия скомпонована таким образом, чтобы каждый участник получил максимум пользы, пополнил копилку новыми деловыми связями, выгодными предложениями, идеями и интересно провел время.

Подробности программы, условия участия читайте на сайте http://dek.org.ua/uk/