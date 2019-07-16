Антипутинский телемост между Украиной и Грузией: когда и где смотреть

Украинский "24 канал" проведет телемост с грузинским телеканалом "Рустави-2", в эфире которого оскорбили матом президента Российской Федерации Владимира Путина, в среду, 17 июля, в 19:00.

Об этом говорится на странице телеканала в Facebook.

Так, диалог в прямом эфире продлится два часа.

Отмечается, что украинцы и грузины "посоветуются, как отбиваться от Путина".

Как сообщал "Апостроф", 7 июля стало известно, что телеканал "Россия 1" собирался провести телемост с телеканалом NewsOne, на что резко отреагировали в сети.

Из-за подготовки телемоста Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены.

8 июля NewsOne заявил об отмене телемоста якобы из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких".

12 июля на телеканале "Россия 1" показали программу "Надо поговорить". С украинской стороны по Skype-связи включались украинский продюсер Юрий Фалеса, участники юмористического дуэта "Кролики" Владимир Моисеенко и Владимир Данилец и руководитель Киевского драматургического театра "Браво" Любовь Титаренко.