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Британское издание попало в скандал из-за Крыма: опубликовано фото

четверг, 02 января 2020, 20:17
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Британский журнал Good Housekeeping опубликовал в своем материале информацию про аннексированный Крым в разделе "Россия".

Об этом сообщается на странице украинского посольства в Великобритании в Twitter.

"Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крыму стоит войти в число самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией", – сказано в заявлении.

В статье журнала также говорится, что в Крым можно приехать из России на поезде, то есть по Керченскому мосту, что является нарушением законов Украины.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре американское издание The New York Times опубликовало статью про украинского олигарха Игоря Коломойского, в которой показало карту Украины без Крыма. В том же месяце британский журнал The Economist попал в громкий скандал, показав в ролике карту Украины без захваченного Россией полуострова.

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