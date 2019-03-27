В Австрии создали первый в мире компьютер, "вышитый" на ткани: опубликованы фото

Сотрудники Венского университета прикладных искусств - исследовательница Ирен Пош и художник Эбру Курбак создали компьютер "The Embroidered Computer", разместив интегральные схемы и прочие компоненты на ткани.

Об этом пишет портал engadget.com.

Компьютер представляет полностью работоспособную 8-разрядную машину, которая была впервые показана в 2019 году в Стамбуле на выставке Instanbul Design Biennial.

"Вышитый" компьютер начали создавать в 2014 году на деньги Австрийского Научного Фонда, а первые признаки жизни он начал подавать в июне 2018 года. Все его элементы сделаны из золота, ткани, ниток, минерала гематита, серебра, меди и древесины. Золото в нем использовано не только как украшение, но и в качестве элемента создания электрических проводников.

Золотые узоры являются аналогами токопроводящих дорожек традиционных печатных плат, соединяя все элементы в единую электронную схему.

"Базовым компонентом "вышитого" компьютера является поляризованное электромеханическое реле, которое использовалось в первых ЭВМ. Позже вместо реле стали использовать электронные лампы и полупроводниковые компоненты. Создатели необычного компьютера превратили миниатюрное реле в элемент декора, сохранив при этом его электрические функции. Такая допотопная "начинка" сказалась на том, что он работает не быстрее первых электронных калькуляторов.

Создатели "вышитого" компьютера сравнивают его с Жаккардовым ткацким станком, который был изобретен в 1804 году. Данный станок - яркий пример машины с программным управлением, созданной задолго до появления вычислительных машин.

"Вышитый" компьютер и жаккардов станок, по мнению Пош и Курбака - наглядная демонстрация того, по какому пути могло пойти развитие вычислительных технологий, если бы не были изобретены сначала электронные лампы, а затем и полупроводниковые приборы.

Как сообщал "Апостроф", в 2018 году компания IBM презентовала самый миниатюрный в мире компьютер размером с кристалл соли.