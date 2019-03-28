Лунный зонд снял из космоса зрелищное видео восхода Солнца над Землей

Израильский зонд Beresheet, предназначенный для миссии на Луне, снял на видео восход Солнца над Землей.

Об этом сообщила пресс-служба компании SpaceIL в Twitter.

Изначально зонд Beresheet разрабатывался частной организацией в Израиле и был создан специально для конкурса Google Lunar XPrize. После завершения конкурса победителя так и не определили и разработчики решили собрать необходимые средства и отправить аппарат покорять Луну.

Как отмечается, в настоящее время Beresheet успешно провел уже четыре маневра и сейчас находится на орбите с апогеем на расстоянии 405 тысяч километров от Земли. Ожидается, что на окололунную орбиту зонд выйдет 4 апреля.

В настоящее время аппарат совершает миссию, в рамках которой должен достигнуть спутника Земли. В космос зонд Beresheet был выведен 22 февраля 2019 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американское космическое агентство NASA обнародовало впечатляющее видео прохождения Луны перед Солнцем.