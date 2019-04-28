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На помощь астронавтам прибыли созданные NASA космические "пчелы": фото и видео

воскресенье, 28 апреля 2019, 05:33
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19 апреля к Международной космической станции (МКС) пристыковался грузовой космический корабль Cygnus с Астропчелами.

Об этом сообщает издание Astronomy.

На борту космического корабля находились два робота (Honey и Bumble), которых в NASA называют Астропчелами. Сейчас они проходят первые испытания, а астронавты проверяют, не повредилась ли конструкция во время полета. Всего роботов три, также на МКС этим летом должен прибыть и третий робот под названием Queen.

Астропчелы - летающие роботизированные системы в виде кубов, которые предназначены для выполнения ряда разнообразных функций. Каждый робот использует электрический вентилятор для перемещения в условиях микрогравитации.

По словам руководителя отдела робототехники NASA Терри Фонга, инженеры тестировали аппараты на Земле, но воссоздать те же самые условия очень сложно, поэтому сейчас важно убедиться, что роботы ведут себя именно так, как предполагали создатели. На каждом из трех экземпляров установлено шесть камер, которые необходимы для навигации и построения трехмерной карты МКС. Вместе с тем они поддерживают удаленное управление с Земли.

Первым делом Honey и Bumble займутся инвентаризацией. Они оснащены RFID-сканерами и с их помощью проверят наличие всей аппаратуры.

Затем они начнут выполнять более сложные задания. К примеру, в NASA собираются реализовать проект под названием SoundSee. В ходе него Астропчелы воспользуются специальным микрофоном для записи звука на МКС, чтобы затем обработать аудиодорожку при помощи искусственного интеллекта, который поможет в диагностике повреждений. Фонг сравнивает это с тем, как автомеханики по звуку двигателя определяют неисправности в работе машины.

Кроме этого есть и второй важный проект - тестирование роботизированной руки, которую разработал Стэнфордский университет. Поскольку в дальнейших космических миссиях, в том числе в экспедиции к Марсу, роль роботов возрастет, уже сейчас важно отрабатывать наилучшие решения для их эксплуатации. Пока инструмент все еще находится на Земле, но инженеры планируют отправить его на МКС вместе с третьей Астропчелой летом 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", в конце марта Индия испытала новое оружие, сбив баллистической ракетой спутник на низкой околоземной орбите, вследствие чего образовалась туча опасного мусора, который может столкнуться с Международной космической станцией.

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