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​Бермудские острова созданы необычными вулканами: ученые показали, как это произошло

вторник, 21 мая 2019, 11:10
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Большая международная группа геологов с участием сотрудника ГЕОХИ РАН Александра Соболева благодаря исследованиям выяснила, что Бермудские острова образовались благодаря активности крайне необычных вулканов.

Соответствующий материал опубликован в журнале Nature.

Прежде подобный механизм вулканизма учеными не рассматривался, однако он может быть связан с формированием и некоторых других вулканических архипелагов Мирового океана.

Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.

В самом деле, в этой области фиксируется стабильный плюм. С другой стороны, такой плюм должен оставлять характерную цепочку островов, как на Гавайях, — из-за медленного движения коры над стационарно расположенным вертикальным потоком магмы. Кроме того, никакой вулканической активности в области, на которую этот поток должен воздействовать сегодня, не наблюдается.

Чтобы разобраться в этих нестыковках, геологи провели дополнительный анализ 800-метрового керна, полученного на Бермудах еще в 1972 году. Необычный минеральный состав, а также содержание изотопов свинца и некоторых других тяжелых элементов позволили ученым выдвинуть новую схему образования этого архипелага.

Как известно, весь Атлантический океан появился около 175 миллионов лет назад, в результате раскола суперконтинента Пангеи, который прежде объединял практически всю земную сушу. Плиты, образующие сегодня Африку, Европу и обе Америки, разошлись, и между ними появился океан. Многочисленные обломки плит погружались в мантию под его дном, опускаясь в ее переходную зону на глубине около 400-600 километров. Около 30 миллионов лет назад возмущения мантийных потоков заставили несколько таких полурасплавленных обломков всплывать выше, взаимодействуя с водой, сливаясь и перемешиваясь. Такой процесс и мог создать не только Бермуды с их необычной геологией, но и некоторые другие вулканические острова в океанах Земли.

Как сообщал "Апостроф", вулкан в Йеллоустонском национальном парке начинает извергаться. Как сообщили ученые, здесь уже произошел первый крупный выброс магмы.

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