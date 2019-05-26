Ученые обнаружили на Земле коллекцию метеоритов, возрастом более 2 млн лет

Французские ученые обнаружили в чилийской пустыне Атакама старейшие из известных метеоритов.

Об этом сообщает Live Science.

Как передает издание, старейшие из найденных на Земле метеоритов находятся в чилийской пустыне Атакама, которая образовалась около 15 миллионов лет назад. У нее есть преимущество перед другими пустынями, в том числе перед Антарктидой, которая может похвастаться огромным количеством метеоритов, которые, тем не менее, попали на Землю не раньше полумиллиона лет назад.

Уточняется, что для нового исследования ученые пришлось собрать около 400 метеоритов и тщательно изучили 54 из них, анализируя как возраст, так и химический состав камней.

Около 30% метеоритов попали на землю более 1 миллиона лет назад, а два из них пылились в Атакаме более 2 миллионов лет. Эти метеориты представляет собой самую старую коллекцию из обнаруженных на поверхности Земли.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые показали лицо человека, жившего 1300 лет назад.