Ученые обнаружили на дне моря новую Атлантиду

В Северном море, близ восточных берегов Британии группа ученых обнаружила следы страны, которая возвышалась над уровнем моря.

Об этом сообщает издание Live Science.

Исследованиями дна моря занимались ученые Университета Бредфорда (Великобритания). Они провели на судне RV Belgic в экспедиции 11 дней. В ходе исследований были взяты пробы отложений со дна моря. В них распознали окаменелости доисторического леса, возрастом около 10 тысяч лет.

Дополнительный геологический анализ показал, что под дном моря находится слой торфа, что свидетельствует о наличии болот в этих местах. По мнению ученых, такого рода местность могла идеально подходить для обитания людей, тем более, что совсем неподалеку от места исследований – в районе Браун-Бэнк между Англией и Нидерландами были обнаружены следы небольших доисторических поселений. Там же находили лодки, древние кости людей, орудия из кремня, наконечники копий и даже резные кости.

Ученые отметили, что анализ собранных проб займет несколько месяцев и после можно будет судить о масштабах поселений людей в этой затонувшей местности.

Как сообщал "Апостроф", ранее на острове Лузон (Филиппины) были найдены останки как минимум трех вымерших людей ранее неизвестного вида, которые жили больше 50 тысяч лет назад.