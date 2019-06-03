Ученые разгадали тайну загадочных вспышек на Луне

Группа астрономов смогла предварительно установить причину появления на Луне вспышек, которые впервые заметили 60 лет назад, однако до сих пор не могли объяснить.

Об этом сообщает "Live Science".

Как отмечается, исследователям известно о таинственных вспышках на Луне, по крайней мере, с конца 1960-х годов, когда ученые Барбара Мидлхерст и Патрик Мур изучили литературу и обнаружили почти 400 упоминаний о странных событиях на Луне. Небольшие участки лунной поверхности внезапно становятся ярче или темнее, без явной на то причины. Обзор ученых о вспышках и изменениях яркости на Луне был опубликован в журнале "Science" 27 января 1967 года.

Излучаемый свет обычно описывается как красноватый или розоватый, иногда сверкающий. Это свечение может распространяться на расстояние до 16 километров и более по поверхности Луны. Средняя продолжительность события составляет около 20 минут, но свечение может сохраняться с перерывами и в течение нескольких часов. Астрономы-любители иногда обнаруживают вспышки с помощью телескопа, хотя они непредсказуемы, и обнаружение может потребовать часов или дней ожидания. По завершению события не оставляют явных следов на поверхности Луны.

Ученые периодически возвращались к этой теме в течение пяти десятилетий, но не нашли подробных объяснений. Известно, что вспышки происходят несколько раз в неделю. В этом году команда астрономов по-новому подошла к изучению вопроса, специально разработав обсерваторию для наблюдения за вспышками.

Новый прибор постоянно наблюдает за Луной, используя две камеры, расположенные в 100 км к северу от Севильи в Испании. Обсерватория все еще находится в стадии разработки, и с апреля этого года продолжаются усовершенствования программного обеспечения. Тем не менее, у исследователей уже есть некоторые объяснения о происхождении вспышек.

"Сейсмическая активность наблюдается и на Луне. Когда поверхность движется, из внутренней части Луны могут выходить на поверхность газы, отражающие солнечный свет. Это объясняет появление вспышек света, которые могут длится часами", – сказал руководитель проекта Хакан Каял

Каял сказал, что, учитывая текущие планы по созданию базы на Луне, важно знать, что там происходит, чтобы живущие на базе люди были подготовлены к новой среде.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", NASA показало фото крушения космического корабля Beresheet на поверхности Луны в апреле 2019 года.