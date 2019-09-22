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Ученые обнаружили на комете прыгающие камни: детали открытия и фото

воскресенье, 22 сентября 2019, 01:15
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Астрономы обнаружили на комете 67P/Чурюмова-Герасименко необычные прыгающие камни.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Так, огромные куски породы отламываются и скачут по поверхности кометы. Оказывается, комета обладает очень низкой гравитацией, которая слабее 10 тысяч раз от Земли. Это приводит к тому, что пыль и камни с ее поверхности регулярно выбрасываются в космос, однако некоторые объекты остаются на ее поверхности, делая огромные "прыжки".

Один из таких объектов — кусок породы массой около 230 тонн — упал с высоты около 50 метров, а затем "проскакал" несколько десятков метров по поверхности кометы, как теннисный мячик.

В некоторых местах вокруг кометы наблюдались и другие изменения: обрушение Асуанской скалы шириной 70 м, наблюдавшийся в июле 2015 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано видео со знаменитой кометой, открытой украинскими астрономами.

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