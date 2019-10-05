Илон Маск сейчас плачет: в сети высмеяли заявление главного "космонавта" Путина про Starship

Глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что проект космического корабля Starship Илона Маска невозможно осуществить.
Рогозин заявил, что увиденное его "не впечатлило". Кроме того, руководитель "Роскосмоса" заявил о не реализуемости проекта, сославшись на мнение российских инженеров.
"Это обычный шум, белый шум", - сказал Рогозин.
Ранее, Илон Маск впервые показал, что находится внутри одного из отсеков прототипа космического корабля Starship.
В сети пользователи высмеяли замечание Рогозина.
Напомним, Starship - часть концепции BFR (Big Falcon Rocket), в рамках которой SpaceX намерена построить сверхтяжелую ракету-носитель и космический корабль, который будет выступать в качестве ее второй ступени.
Компания SpaceX рассматривает комплекс как инструмент для освоения Марса и других планет Солнечной системы. Первый полет корабля может состояться уже в первой половине 2020-х.
Как сообщал "Апостроф", на полигоне SpaceX Илона Маска в американском штате Техас состоялся запуск двигателя новой тест-ракеты частной космической компании.