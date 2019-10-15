Google презентовала смартфон с радаром и распознаванием лица: видео

Google представила следующее поколение собственных смартфонов — Pixel 4.

Об этом можно судить, исходя из трансляции Google Hardware Event, которая идет на официальном канале корпорации на YouTube.

В частности, Pixel 4 оснастили Face ID, благодаря которому распознавать хозяина смартфона можно не только по отпечатку пальца, но и распознав лицо. Кроме того, у смартфона есть радар, который позволяет управлять некоторыми функциями Pixel с помощью жестов. Экраны с частотой обновлений 90 Гц. Две камеры 12 МП и телефото-линза в 16 МП + фронталка 8МП. Цена за минимальную версию Pixel 4 с 64 Гб памяти — 799 долларов. За максимальную версию Pixel 4 XL с 128 Гб памяти придется отдать 1199 долларов.

Помимо этого, также были представлены беспроводные наушники Pixel Buds, которые могут работать 5 часов без подзарядки с радиусом действия длиной с футбольное поле. Цена — 179 долларов. В продаже они появятся весной 2020 года.

Среди новинок и ноутбук Pixelbook Go. Экран диагональю 13,3 дюйма с разрешением Full HD или 4K. Операционная система Chrome OS. "Ультратихая" клавиатура и рифленое дно. Цена от 649 долларов. Также в ассортименте колонка NestMiniс быстрым GoogleAssistant по цене 49 долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Xiaomi представила в Украине новые смартфоны и линейку телевизоров.