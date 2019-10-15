RU  UA  EN

вторник, 15 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 октября

21:20
В Киеве ищут свидетелей гибели офицера, прошедшего АТО: фото военного
21:12
Сети растрогала песня, спетая детьми по-украински в Крыму: видео
20:45
Спасали 40 минут: в Харькове произошла трагедия с молодым солдатом ВСУ
20:15
​"Формула Штайнмайера" и танки на передовой: о чем "удалось" договориться с боевиками в Минске
19:39
Исчезновение топ-чиновника на Волыни: стало известно о странном поведении очевидцев
19:25
В Киеве разгорается новый скандал из-за сквера Небесной сотни: опубликован документ
19:15
Объявлена в розыск в США: со скандальной россиянкой случились неприятности в Беларуси
19:00
Google презентовала смартфон с радаром и распознаванием лица: видео
18:55
Приговоренный в России экс-охранник Яроша сделал важное заявление
18:26
Полиция проводит в Киеве спецоперацию: в сети показали фото впечатляющего "улова"
18:26
Бывшая звезда Disney стала лучшей на PornHub: правда, теперь ее по ТВ не покажут
18:18
На Хортице "герои парковки" осквернили аллею памяти бойцов АТО: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Google презентовала смартфон с радаром и распознаванием лица: видео

вторник, 15 октября 2019, 19:00
переглянути новину українською

Google представила следующее поколение собственных смартфонов — Pixel 4.

Об этом можно судить, исходя из трансляции Google Hardware Event, которая идет на официальном канале корпорации на YouTube.

В частности, Pixel 4 оснастили Face ID, благодаря которому распознавать хозяина смартфона можно не только по отпечатку пальца, но и распознав лицо. Кроме того, у смартфона есть радар, который позволяет управлять некоторыми функциями Pixel с помощью жестов. Экраны с частотой обновлений 90 Гц. Две камеры 12 МП и телефото-линза в 16 МП + фронталка 8МП. Цена за минимальную версию Pixel 4 с 64 Гб памяти — 799 долларов. За максимальную версию Pixel 4 XL с 128 Гб памяти придется отдать 1199 долларов.

Помимо этого, также были представлены беспроводные наушники Pixel Buds, которые могут работать 5 часов без подзарядки с радиусом действия длиной с футбольное поле. Цена — 179 долларов. В продаже они появятся весной 2020 года.

Среди новинок и ноутбук Pixelbook Go. Экран диагональю 13,3 дюйма с разрешением Full HD или 4K. Операционная система Chrome OS. "Ультратихая" клавиатура и рифленое дно. Цена от 649 долларов. Также в ассортименте колонка NestMiniс быстрым GoogleAssistant по цене 49 долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Xiaomi представила в Украине новые смартфоны и линейку телевизоров.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: