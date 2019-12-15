Новая техника и экипаж: World of Tanks готовит интересные сюрпризы для игроков, видео

Разработчики популярной компьютерной игры World of Tanks разработали для пользователей игры новый контент, который будет заключаться в разработке новой техники, карт, ветки разных наций, в переработке оборудования.

Так, разработчики позаботились о создании "Экипаж 2.0". В нем не будет отдельных танкистов со своей специализацией, так как их место займет один командир. Команда пересмотрит систему навыков. В частности, их количество увеличится примерно до 25. Также появится возможность выбирать, в каком направлении развивать навыки. Также будет возможность создавать несколько конфигураций экипажа для каждой машины. После появления "Экипажа 2.0" весь накопленный опыт старых экипажей позволят использовать для обучения новых.

Wargaming помимо этого намерены добавить новые виды оборудования и изменить характеристики старого. Будут введено большое количество балансных правок. Создатели игры пересмотрят ветки техники, чтобы нам было удобнее переключаться между ветками разных типов.

Обновленные версии режимов "Линия фронта" и "Стальной охотник" вернутся в World of Tanks. В начале 2020 года в игре пройдет событие "Битва блогеров", благодаря которому можно будет заработать крутые награды и раздобыть в экипаж танкиста с уникальной озвучкой. Кстати, он будет выглядеть как один из блогеров.

Как сообщал "Апостроф", ранее Twitter назвал самые обсуждаемые темы 2019 года.