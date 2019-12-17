Часть космоса стала "украинской": опубликован полный список по странам мира

Во вторник, 17 декабря, Международный астрономический союз подвел итоги конкурса и присвоил имена более сотни планет за пределами Солнечной системы. Украине также выпала такая возможность.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

Украинцы среди почти сотни предложений выбрали имя Берегиня для звезды HAT-P-15 в созвездии Персея.

В объяснении указано, что в последнее время Берегиня получила статус национальной богини - хранительницы домашнего очага и защитницы земли. В ее честь с 1985 года уже названа одна из равнин Венеры.

Для экзопланеты выбрали имя Тризуб - древний славянский знак и герб Украины.

К примеру, соседи Украины поляки для своей звезды в созвездии Пегаса выбрали имя Солярис - в честь знаменитого романа Станислава Лема. А гигантскую экзопланету там назвали Пиркс.

Россия выбирала имя звезде HAT-P-3 в созвездии Большой Медведицы. По итогам национального конкурса, проведенного Институтом астрономии РАН, "медвежий" оранжевый карлик был назван Домбай - в честь курортного региона на Северном Кавказе. Его спутник, открытый в 2007 году, назвали Теберду - по имени горной реки, которая там протекает.

С Полным списком имен-победителей по странам можно посмотреть на сайте МАС.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые неожиданное заявление о возрасте Вселенной.