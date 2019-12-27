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Ученые сделали неожиданное заявление о появлении нового вида людей

пятница, 27 декабря 2019, 03:10
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Королевский астроном Великобритании Мартин Риз выразил предположение, что освоение глубокого космоса может привести к появлению нового вида генетически или технологически модифицированных людей.

Гипотезу ученого опубликовало издание Newsweek.

По словам астронома, когда люди решаться покинуть Землю и переселиться в другие миры, они вынуждены будут изменить себя, чтобы адаптироваться к новой среде.

"У них будет более убедительный стимул переделать себя с помощью мощной генетической инженерии или кибертехнологий, чем у нас на Земле", - считает Мартин Риз.

Ученый предполагает, что "пост-люди" смогут стать даже "полностью неорганическим разумом", которому для жизни не будет нужна атмосфера. Они смогут существовать в среде с нулевой гравитацией и конструировать "массивные артефакты", которые выходят далеко за пределы современных технологических возможностей.

"Только в глубоком космосе, не на Земле и даже не на Марсе, небиологический "мозг" сможет развить силы, которые люди не способны даже представить. Земля, как можно предположить, больше не будет казаться привлекательной средой для них", - считает астроном.

Вместе с тем, Мартин Киз надеется, что техники для преобразования людей будут ограничены на Земле из-за благоразумия или из этических соображений. "Но люди на Марсе смогут свободно экспериментировать", - добавил он.

По словам астронома, модификации инопланетных людей могут быть первым шагом к отделению новых видов, эволюции через "светский интеллектуальный замысел", который во времена технологического прорыва, вероятно, произойдет в тысячи раз быстрее, чем через дарвиновский отбор.

Как сообщал "Апостроф", ранее генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и перевозить людей на Марс и Луну.

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