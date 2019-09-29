Илон Маск представил корабль для полетов на Марс и Луну: впечатляющие фото и видео

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и перевозить людей на Марс и Луну.

Об этом сообщают на странице компании SpaceX в Twitter.

Ракета оснащена специальным двигателем Raptor, разработанный специально для Starship. Двигатель работает на криогенном метане и жидком кислороде.

Raptor is a full-flow, staged combustion rocket engine powered by cryogenic methane and liquid oxygen pic.twitter.com/7JCvK4Gm6b — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

По данным SpaceX, сейчас Starship является самой мощной ракетой в мире, которая может доставлять людей на другие планеты. Сам корабль рассчитан на многоразовое использование. Его конструкция максимально устойчивая к перегрузкам и перегревам.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Starship сможет перевозить около 100 пассажиров и такое количество груза, которое будет необходимо для построения городов на Луне и Марсе.

Презентацию нового корабля Маск провел на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

Как сообщал "Апостроф", 27 августа компания SpaceX провела вторые успешные испытания прототипа космического корабля Starhopper в Техасе.