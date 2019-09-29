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Илон Маск представил корабль для полетов на Марс и Луну: впечатляющие фото и видео

воскресенье, 29 сентября 2019, 13:28
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Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и перевозить людей на Марс и Луну.

Об этом сообщают на странице компании SpaceX в Twitter.

Ракета оснащена специальным двигателем Raptor, разработанный специально для Starship. Двигатель работает на криогенном метане и жидком кислороде.

По данным SpaceX, сейчас Starship является самой мощной ракетой в мире, которая может доставлять людей на другие планеты. Сам корабль рассчитан на многоразовое использование. Его конструкция максимально устойчивая к перегрузкам и перегревам.

Starship сможет перевозить около 100 пассажиров и такое количество груза, которое будет необходимо для построения городов на Луне и Марсе.

Презентацию нового корабля Маск провел на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

Как сообщал "Апостроф", 27 августа компания SpaceX провела вторые успешные испытания прототипа космического корабля Starhopper в Техасе.

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