Илон Маск представил корабль для полетов на Марс и Луну: впечатляющие фото и видео

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и перевозить людей на Марс и Луну.

Об этом сообщают на странице компании SpaceX в Twitter.

Ракета оснащена специальным двигателем Raptor, разработанный специально для Starship. Двигатель работает на криогенном метане и жидком кислороде.

По данным SpaceX, сейчас Starship является самой мощной ракетой в мире, которая может доставлять людей на другие планеты. Сам корабль рассчитан на многоразовое использование. Его конструкция максимально устойчивая к перегрузкам и перегревам.

