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В NASA показали невероятное фото "праздничной елки" в космосе

понедельник, 30 декабря 2019, 05:05
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В американском аэрокосмическом агентстве NASA опубликовали снимки звездного скопления, спрятанного за густой пылью, которое визуально напоминает рождественскую елку.

Как утверждают в NASA, зафиксированным на снимках звездам примерно 100 тысяч лет. Все звезды с этого пылевого облака считаются частью скопления.

Из-за того, что звезды в виде розовых и красных пятнышек повторяют контуры снежинок, астрономы их так и назвали – "скоплением снежинок". Со временем эти молодые еще звезды будут отдаляться друг от друга и изменят свою нынешнюю форму.

Как сообщал "Апостроф", ранее астронавтка NASA Джессика Меир, которая сейчас находится на борту Международной космической станции, показала впечатляющую фотографию Амазонки.

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