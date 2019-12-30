В NASA показали невероятное фото "праздничной елки" в космосе

В американском аэрокосмическом агентстве NASA опубликовали снимки звездного скопления, спрятанного за густой пылью, которое визуально напоминает рождественскую елку.

Как утверждают в NASA, зафиксированным на снимках звездам примерно 100 тысяч лет. Все звезды с этого пылевого облака считаются частью скопления.

Из-за того, что звезды в виде розовых и красных пятнышек повторяют контуры снежинок, астрономы их так и назвали – "скоплением снежинок". Со временем эти молодые еще звезды будут отдаляться друг от друга и изменят свою нынешнюю форму.

Как сообщал "Апостроф", ранее астронавтка NASA Джессика Меир, которая сейчас находится на борту Международной космической станции, показала впечатляющую фотографию Амазонки.