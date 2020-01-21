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Рядом с Украиной археологи нашли скандинавский "дом смерти": опубликованы фото

вторник, 21 января 2020, 18:27
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В деревне Чепля в Восточной Померании (Польша) исследователи из Гданьского археологического музея обнаружили захоронение скандинавских воинов, которое датируется ХI веком и получило название "дом смерти".

Об этом сообщает издание Nauka w Polsce.

"Дом смерти" - это настоящее сооружение, расположенное в центральной части древнего кладбища, возникшего еще при польском короле Болеславе I Храбром.

Он был возведен из бревен и досок, как большинство обычных домов того времени. Внутри него - четыре погребальные камеры размером 3,5х2 метра, в каждой из которых было похоронено по одному воину.

По мнению археологов, воины были похоронены во времена династии Пястов, которая правила в Польше с X до конца XIV века. Как свидетельствует генетический анализ, они выходцы из Скандинавии, скорее всего - Дании.

Воины были похоронены вместе с большим количеством различных погребальных предметов, не имевших большой ценности, оружия и элементов конной упряжи.

Судя по найденным в могилах мечам, копьям, пряжкам, стременам и шпорам, эти воины были искусными наездниками. Также в захоронениях были обнаружены старинные монеты, металлические безделушки, гребни, глиняные горшки и останки животных.

Как сообщал "Апостроф", в руинах древнего города Шимао на территории северного Китая были обнаружены десятки каменных статуй и барельефов с интересными изображениями.

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