Ученые нашли скелет загадочной рептилии, жившей сотни миллионов лет назад: фото

На юге Аляски (США) исследователи университета Вандербильта (штат Теннесси) обнаружили окаменелые останки неизвестного раньше вида рептилии, которая жила на Земле более 200 млн лет назад.

Результаты исследования этой научной находки были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Обнаруженные окаменелости принадлежат неизвестному ранее виду, которому дали название Gunakadeit joseeae, талатозавов ("океанических ящериц"). Эти доисторических морские рептилии жили в триасовом периоде мезозойской эры (255-199 миллионов лет назад). Некоторые талатозавры достигали 4 метров в длину.

"Талатозавры были одними из первых существ, обитавших на суше, которые смогли приспособиться к жизни в океане. Они жили десятки миллионов лет, но в ископаемом виде их находят очень редко, так что этот новый образец поможет пролить свет на историю их эволюции и постепенное вымирание", - прокомментировал исследователь Университета Вандербильта Нил Келли.

Как сообщал "Апостроф", немецкие палеонтологи при помощи мощных источников нейтронов провели томографию окаменевших яиц из кладки динозавра-овирапторида и сделали невероятное открытие.