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Украинцы начали совместную разработку ПО для аэрокосмической сферы со специалистами из США

вторник, 11 февраля 2020, 13:46
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Инженеры Progresstechgroup приступили к разработке IT-обеспечения для аэрокосмической сферы.

Об этом в компании сообщили в Facebook, передает РБК-Украина.

"Профессиональные качества украинских программистов с использованием современных технологий в области проектного менеджмента, преумноженные накопленными знаниями "Прогресстех-Украина", позволили получить компании первый портфель IT заказов, а также статус официального поставщика инженерных услуг крупнейшего игрока аэронавигационного сектора", - заявили в компании.

Ранее специалисты Progresstechgroup реализовали ряд демонстрационных проектов по созданию востребованных в отрасли программных продуктов и приложений.

По информации компании, первым проектом в аэрокосмической сфере стало прототипирование интерфейсов технической и архитектурной валидации, а также разработка human-in-the-loop системы оценивания.

Как писали СМИ, команда украинских инженеров Progresstechgroup приняла участие в проектировании самолетов нового семейства Boeing.

Группа компаний со штаб-квартирой в Хьюстоне (США) работает на мировом рынке инжиниринговых услуг с 1991 года. В ее состав входят украинский партнер Boeing "Прогресстех Украина", "Тукана Инжиниринг Украина", участвующая в создании самолетов Гольфстрим по заказу Spirit, а также Сoupi Inc, которая разрабатывает программное обеспечение в области моделирования сыпучих материалов, и работающая по контрактам с различными организациями США, от NASA до фармацевтических компаний.

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