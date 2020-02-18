Археологи нашли в пещере уникальный скелет первобытного человека: фото

В пещере Ирака археологи нашли остатки неандертальца, кости которого были расположены так же, как и при жизни.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Кембриджского научное издание Antiquity.

Находку обнаружили в пещере Шанидар, что на севере Ирака. Впервые за последние десять лет найден скелет является артикулированным (кости которого расположены так же, как и при жизни). В частности, сохранились остатки верхней части туловища и разбитый череп, принадлежащих, вероятно, неандертальцу среднего возраста или старше.

Рисунок: реконструкция положения тела (скелета) найденного неандертальца

По словам исследователей, найденный скелет, которого назвали "Шанидар Z", позволит узнать больше подробностей об этом виде - от особенностей его ДНК с тем, какие были у неандертальцев ритуалы погребения и насколько они напоминают наши.

"Большинство исследований о том, как неандертальцы относились к умершим, вынуждено ссылаться на находки 60-летней или даже 100-летней давности, когда археологические средства были более ограниченными", - отметила Эмма Померой, исследовательница Кембриджского университета.

Отмечают, что в пещере Шанидар раскопки остатков неандертальцев ведутся с 1950-60-х годов. Тогда группа археологов во главе с профессором Колумбийского университета Нью-Йорка Ральфом Солецки нашла остатки 10 неандертальских мужчин, причем на одном из скелетов обнаружили грудки пыльцы.

На основании этого Солецки предположил, что неандертальцы хоронили своих умерших родственников с цветами. После этого в научных кругах начались десятилетия обсуждений того, насколько эта гипотеза является действительной.

Неандертальцы - это ископаемый вид человека, населявшего Европу и западную Азию в 230000-27000 годах до нашей эры. Считается, что неандертальцы некоторое время жили рядом с человеком разумным и между этими двумя видами могло происходить скрещивание.

Как сообщал "Апостроф", в египетском городе Телл Тимай, который расположен на месте древнего города Тмуис, археологи обнаружили скелет воина, убитого около 2200 лет назад во время восстания.