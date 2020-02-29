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Первобытный "апокалипсис": ученые раскрыли правду про извержение в древности супервулкана Тоба

суббота, 29 февраля 2020, 04:27
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Ученые выяснили, что извержение супервулкана Тоба в Индии не убило столько древних людей, как предполагали археологи.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Science alert.

Ранее считалось, что вулкан "убил" множество людей, а тогда остались лишь несколько тысяч выживших. Однако позже австралийские ученые совместно с коллегами из США, Индии и Европы представили доказательства того, что даже в Индии люди эпохи среднего палеолита жили до и сразу после извержения супервулкана Тоба.

Отмечают, что из всех извержений вулканов, потрясших нашу планету за последние 2 млн лет, извержение Тоба в Индии было одним из самых масштабных. Оно произошло примерно 74 000 лет назад. Некоторое время считалось, что извержение вызвало десятилетнюю "вулканическую зиму" и тысячелетний ледниковый период.

Но археологические находки в Азии и Африке позволяют предположить, что, хотя извержение действительно было огромным, последствия не были апокалиптическими. Также после катастрофы люди не оказались на грани исчезновения.

К такому выводу исследователи пришли, изучив "древнюю и неизменную индустрию каменных орудий" в Дабе на севере Индии. В результате анализа выяснилось, что возраст инструментов совпадает со временем извержения Тобы.

"Население в Дабе использовало каменные орудия, которые были похожи на наборы инструментов, которые Homo Sapiens использовал в Африке в тот же период. Тот факт, что эти наборы инструментов не исчезли во время супер-извержения Тоба и не изменились вскоре после этого, указывает на то, что человеческое население пережило так называемую катастрофу и продолжало создавать инструменты для изменения своей среды", - объяснил археолог Крис Кларксон из Университета Квинсленда.

Авторы исследования говорят, что большинство инструментов, найденных в Дабе, напоминают африканские орудия каменного века, а некоторые даже похожи на ранние артефакты из Австралии.

Генетики сходятся во мнении, что 70 000 лет назад произошло снижение генетического разнообразия человека, но этот сдвиг, возможно, не был результатом супер-извержения. По мере того, как люди распространялись по всей Евразии и разветвлялись на все более мелкие группы, их генетическое разнообразие, возможно, также начало сокращаться.

Как сообщал "Апостроф", супервулкан Йеллоустоун в Вайоминге, США, может взорваться уже в феврале 2020 года. По мнению геологов, сейчас наступил самый опасный цикл.

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