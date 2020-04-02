Ученые рассказали, сколько коронавирус может жить в организме человека

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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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четверг, 02 апреля 2020, 15:57
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В Китае обнаружили пациента, который являлся переносчиком коронавируса на протяжении 50 дней.

Об этом сообщает издание Interia со ссылкой на исследования Военно-медицинского университета Чунциня.

Китайские медики заявили, что случай этого пациента является уникальным, поскольку вирус и организм не могут проживать в симбиозе столько времени. Согласно их выводам, такая ситуация показывает, что вирус может мутировать – в организме отдельных людей он вызывает меньше симптомов, но живет дольше.

На данный момент пациент уже выздоровел, ему перелили плазму крови выздоровевших людей.

Данные о пациенте были собраны в Генеральной больнице китайской армии в Ухане, а также местной больнице №967.

Ранее считалось, что самый длительный срок пребывания коронавируса COVID-19 в организме человека – 37 дней.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный исследователь из США заявил, что четверть всех пациентов с коронавирусом не имеют никаких симптомов, но являются разносчиками заболевания.

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