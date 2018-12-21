Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира по биатлону в Нове Место: расписание трансляций

21 декабря в чешском городе Нове Место в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону 2018-2019 состоится гонка в дисциплине спринт среди женщин на дистанции в 7,5 километров.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОГО СПРИНТА В НОВЕ МЕСТО

Старт гонки - в 18:30.

Прямую трансляцию спринта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Сборную Украины представят Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, а также Валя и Вита Семеренко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что женская сборная Украины заняла восьмое место в эстафете в Хохфильцене.