"Ювентус" выиграл битву тура в чемпионате Италии: видеообзор

В центральном матче 17-го тура чемпионата Италии "Ювентус" принимал "Рому". Туринцы одержали победу со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Рома".

"Ювентус" вышел вперед на 35-й минуте - Марио Манджукич забил головой после подачи с правого фланга.

В концовке встречи туринцы отличились еще раз, однако гол Дугласа Косты был отменен после видеоповтора.

"Ювентус" одержал шестнадцатую победу в семнадцати матчах Серии А и, набрав 49 очков, продолжает уверенно лидировать в таблице. "Рома" (24 очка) опустилась на десятое место.

"Ювентус" - "Рома" - 1:0

Гол: Манджукич, 35

Ювентус: Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич (Джан, 71), Матюиди, Бентанкур, Дибала (Дуглас Коста, 80), Манджукич, Роналду

Рома: Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Н'Зонзи (Джеко, 79), Флоренци (Клюйверт), Ундер (Перротти, 71), Дзаньоло, Шик