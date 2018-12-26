Украинец обыграл лучшего шахматиста мира на первенстве планеты

В первом раунде чемпионата мира по шахматам в дисциплинах блиц и рапид украинский гроссмейстер Адам Тухаев обыграл титулованного норвежца Магнуса Карлсена. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Тухаев оказался сильнее соперника в рапиде, играя белыми. Благодаря этой победе в активе у Туханова два очка после четырех матчей первого раунда.

Турнир по рапиду пройдет до 28 декабря, по блицу – с 29 до 31 декабря.

28-летний Карлсен является действующим чемпионом мира по блицу. Кроме того, он занимает первое место в рейтинге международной шахматной федерации (ФИДЕ) в рапиде, блице и классических шахматах.

Что касается 30-летнего Тухаева, то ранее он трижды становился призером командного чемпионата Украины.

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