РУС. | УКР.

четверг, 27 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.25
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 декабря

03:31
В Киеве уберут памятник российскому полководцу
02:28
В сети показали фото автобусных карманников, "работающих" в Киеве
01:23
Дождь, снег и мороз: украинцам пообещали новогоднюю погоду на любой вкус
00:19
Украинский генерал подметил позорный момент с военным положением

26 декабря

23:52
В сети показали видео с ловкими воровками в центре Киева
23:32
Пополнение бригады "200": в сети показали фото ликвидированного предателя Украины
23:16
Как усилилась мощь украинской армии в 2018 году: опубликованы фото и видео нового оружия
22:59
Стало известно о смерти "народного героя" Украины, воевавшего на Донбассе
22:53
В Запорожье в ДТП с маршруткой погиб ребенок: фото и видео
22:24
В Киеве чиновницу банка поймали на громадной взятке: фото
22:08
Стало известно о тяжелом состоянии здоровья украинского узника Кремля
21:53
Спросите в селах: Бобул прокомментировал президентские амбиции Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинец обыграл лучшего шахматиста мира на первенстве планеты

среда, 26 декабря 2018, 21:50

В первом раунде чемпионата мира по шахматам в дисциплинах блиц и рапид украинский гроссмейстер Адам Тухаев обыграл титулованного норвежца Магнуса Карлсена. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Тухаев оказался сильнее соперника в рапиде, играя белыми. Благодаря этой победе в активе у Туханова два очка после четырех матчей первого раунда.

Турнир по рапиду пройдет до 28 декабря, по блицу – с 29 до 31 декабря.

28-летний Карлсен является действующим чемпионом мира по блицу. Кроме того, он занимает первое место в рейтинге международной шахматной федерации (ФИДЕ) в рапиде, блице и классических шахматах.

Что касается 30-летнего Тухаева, то ранее он трижды становился призером командного чемпионата Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские шахматистки завоевали "серебро" на Олимпиаде-2018.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ювентус - Рома - 1:0 Хроника матча

Реал - Аль-Айн - 4:1 Хроника матча, видео голов

Почему "Шахтер" победит немецких "орлов": главные "за" и "против"

Касима Антлерс - Реал - 1:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: