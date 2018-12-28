Будет разбираться: сеть удивило новое место работы легендарного Блохина

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин назначен главой совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.

Об этом сообщил официальный сайт ФФУ.

"После некоторых раздумий я ответил согласием. Признаюсь, для меня это очень почетная, но в тоже время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь", - сказал Блохин.

Сеть удивило и рассмешило новое место работы Блохина. В частности, в комментариях на различных спортивных сайтах пользователи не понимают, чем конкретно будет заниматься легенда "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что ФФУ удивила назначением нового главного тренера молодежной сборной Украины.