Где смотреть онлайн Ливерпуль - Арсенал: расписание трансляций

В центральном матче 20-го тура чемпионата Англии встретятся "Ливерпуль" и "Арсенал". Матч пройдет 29 декабря.

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 19.30.

Прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Арсенал" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России встречу покажет "Матч! Футбол 1".

Напомним, "Ливерпуль" является лидером чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа еще ни разу не проиграли и в девятнадцати турах набрали 51 очко. "Арсенал", у которого в активе 38 очков, идет на пятой строчке.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что лидер "Ливерпуля" может сменить клуб по политическим причинам.