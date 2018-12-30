Непобедимый американский боксер бросил вызов Ломаченко

Американский боксер Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) заявил, что он хочет провести бой с украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Слова Дэвиса приводит YouTube-канал Helen Yee Sports.

"Ломаченко является отличным боксером. Почему бы нам не провести с ним PPV-поединок (Pay-per-view, "плата за просмотр" - один из видов сервиса платного телевидения, с помощью которого абонент может приобрести частную трансляцию события, проходящего в прямом эфире - прим. "Апострофа")? Ломаченко возглавляет рейтинг вне зависимости от весовой категории, но при этом он победил Педрасу только по решению судей. А я отправил Педрасу в нокаут в седьмом раунде. Почему же не я на первом месте? Это необходимо исправить", – сказал Дэвис.

В данный момент 24-летний Дэвис является чемпионом мира по версии WBA Super во втором полулегком весе. Что касается 30-летнего Ломаченко, то он владеет чемпионскими поясами по версиям WBO и WBA в легком весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что провести бой с Ломаченко хочет украинец Денис Беринчик.