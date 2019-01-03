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Двое украинцев попали в число топ-5 боксеров в мире

четверг, 03 января 2019, 12:10

Украинцы Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) и Александр Усик (16-0, 12 КО) вошли в пятерку сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxingScene.

Об этом сообщает сайт BoxingScene.

Ломаченко занял в рейтинге второе место, а Усик расположился на пятой позиции. Первым стал американец Теренс Кроуфорд.

Топ-10 боксеров по версии BoxingScene выглядит так:

1. Теренс Кроуфорд (34-0, 25 KO);

2. Василий Ломаченко (12-1, 9 КО);

3. Майки Гарсия (39-0, 30 KO);

4. Сауль Альварес (51-1-2, 35 KO);

5. Александр Усик (16-0, 12 КО);

6. Срисакет Сор Рунгвисаи (47-4-1, 41 KO);

7. Геннадий Головкин (38-1-1, 34 KO);

8. Наоя Иноуэ (17-0, 15 KO);

9. Эррол Спенс (24-0, 21 KO);

10. Лео Санта Крус (35-1-1, 19 KO).

Напомним, что Ломаченко занял первое место в аналогичном рейтинге портала Boxingtalk, а Усик был признан лучшим боксером года по версиям Yahoo Sports и ESPN.

Ранее "Апостроф" публиковал трогательное видео о триумфе украинских боксеров в 2018 году.

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