We are the champions: сеть впечатлило трогательное видео о триумфе украинских боксеров в 2018 году

Украинские боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик завершили 2018-й год в статусе чемпионов мира. В честь украинцев звучит легендарная композиция группы Queen - We are the champions.

Видеоролик с фрагментами боев украинцев под эту песню опубликовал Youtube-канал VideoBoxing.

Ролик пришелся по душе пользователям сети: "Молодежь берите пример с наших величайших спортсменов. Спасибо за ваши победы! Украина гордится вами!!!", "Великие и достойные чемпионы!!! Очень рад за них, рад за то что они есть! Спасибо им за их красивые и зрелищные бои! Удачи им и здоровья, и пусть они еще долго радуют нас победами!", "Українські Боксери Найкращі, завжди вболіваємо за Україну, вітання всім друзі з Криму Ялта Україна, Слава Україні", "Обожаю и горжусь нашими ребятями! Папаченко только фрагментарно был вкадре, а ведь без него ничего и никого бы не было!", Молодцы!!!Гордимся!!!".

В 2018 году 31-летний Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Украинский боксер провел три поединка и одержал победы над представителем Латвии Майрисом Бриедисом, россиянином Муратом Гассиевым и британцем Тони Беллью.

30-летний Ломаченко провел два боя, победил венесуэльца Хорхе Линареса и пуэрториканца Хосе Педрасу, и стал чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

31-летний Гвоздик также дрался два раза, одержав победы над французом Мехди Амаром и канадцем Адонисом Стивенсоном. Благодаря последней победе Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим боем 2018 года был признан Ломаченко - Линарес.