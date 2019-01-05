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Цуренко - Плишкова: прогноз букмекеров на финал турнира в Брисбене

суббота, 05 января 2019, 14:38

В финальном матче крупного турнира WTA в австралийском Брисбене украинка Леся Цуренко встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

Матч пройдет 6 января и начнется около 9.00 по киевскому времени.

Букмекеры в этом финале отдают предпочтение восьмой ракетке мира Плишковой. На ее победу дается коэффициент 1,57. В то же время победа Цуренко оценивается коэффициентом 2,38.

Отметим, что ранее Цуренко и Плишкова встречались между собой четыре раза. Каждая теннисистка одержала по две победы. В предыдущий раз украинка и чешка пересекались на турнире в Мадриде в мае 2017 года. Тогда Плишкова выиграла в трех сетах.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в полуфинале турнира в Брисбене Цуренко прошла японку Наоми Осаку.

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