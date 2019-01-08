"Шахтер" озвучил цены на Лигу Европы

Стала известна стоимость билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и немецким "Айнтрахтом", который пройдет 14 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове.

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

С 8 января стартовала продажа билетов для владельцев абонементов, а с 14 января "тикеты" поступят в свободную продажу.

Самый дешевый билет обойдется болельщикам в 50 гривен, самый дорогой - в 6 тысяч гривен.

Стоимость билетов:

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 500 гривен;

Club 1936 (снек-меню): 1 500 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 500 гривен;

Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.

Отмечается, что в день игры цены на билеты будут выше указанных.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" на победу в Лиге Европы.