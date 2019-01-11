Названа символическая сборная лучших футболистов 2018 года

УЕФА представил символическую сборную лучших футболистов, выступающих в Европе, по итогам 2018 года.
Сборная была сформирована по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.
В символическую сборную вошли следующие футболисты:
вратарь: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона");
защитники: Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос (все - "Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
полузащитники: Нголо Канте, Эден Азар (оба - "Челси"), Лука Модрич ("Реал")
нападающие: Криштиану Роналду ("Реал" / "Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Отметим, что наибольшее количество голосов из всех футболистов, которые были включены в символическую сборную, получил Лука Модрич. За хорвата проголосовало 115 тысяч 440 человек.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что был назван лучший гол группового этапа Лиги чемпионов 2018-2019.