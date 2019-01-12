Скандальный украинский футболист вернулся в "Динамо": опубликовано фото

Украинский нападающий Артем Милевский спустя полгода вернулся в брестское "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Нападающий, которому 12 января исполнилось 34 года, подписал контракт, рассчитанный до конца 2020 года.

Напомним, Милевский уже выступал за брестское "Динамо" с лета 2017 года по лето 2018-го, провел за клуб 31 матч и забил 10 голов. Белорусский клуб прошлым летом нападающий был вынужден покинуть из-за конфликта с тренером Алексеем Шпилевским, который был уволен в августе уже после ухода футболиста.

В осенней части текущего сезона Милевский играл за венгерский клуб "Кишварда" - в восьми матчах ему не удалось отличиться голами.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что появилось видео первой тренировки известного украинского нападающего в Испании.