"Динамо" договорилось о покупке форварда европейского клуба: опубликовано видео

Форвард голландского футбольного клуба "Виллем II" Фран Соль этой зимой станет игроком киевского "Динамо".

Об этом сообщает местное издание Brabants Dagblad.

Отмечается, что украинский топ-клуб заключил контракт с испанцем на пять лет.

По информации издания, Соль хотел перейти в Динамо, потому что хочет поиграть на высоком уровне в еврокубках.

Сумма трансфера обойдется украинскому клубу в три млн евро. Кроме этого, в соглашении прописан ряд различных бонусов, в результате чего, данная цифра может увеличиться в несколько раз.

В текущем сезоне 26-летний игрок сыграл 20 матчей, в которых забил 17 голов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда "Динамо" на видео похвастался прицельной стрельбой.